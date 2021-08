Black Panther 2: Dominique Thorne, Danai Gurira e Letitia Wright nelle foto dal set

Tre delle protagoniste di Black Panther 2, ovvero Dominique Thorne, Danai Gurira e Letitia Wright, sono state avvistate sul set in nuove immagini rubate che stanno girando sul web.

Sul web stanno girando nuove foto dal set di Black Panther 2 che offrono un primo sguardo alle attrici Dominique Thorne, Danai Gurira e Letitia Wright con indosso i costumi dei personaggi di Ironheart, Okoye e Shuri.

La produzione di Black Panther: Wakanda Forever si è recentemente spostata in Massachusetts, per girare le scene al MIT. Da qui sono trapelate alcune immagini: alcune mostrano l'attrice Dominique Thorne sul set, che interpreterà nel sequel Ironheart, la studentessa del MIT Riri Williams che diventerà l'erede di Iron Man. Non sappiamo ancora precisamente che ruolo avrà questo personaggio nel sequel del film, ma questa è già un'anticipazione molto significativa.

Le altre foto realizzate da TMZ, invece, mostrano altre due attrici sul set di Black Panther 2, Danai Gurira e Letitia Wright nei panni dei loro personaggi Okoye e Shuri con i loro nuovi costumi di scena. Anche queste foto sono state scattate nel campus del MIT a Cambridge, eccole di seguito.

Black Panther: Wakanda Forever è il sequel di Black Panther, il film Marvel che ha visto protagonista il compianto Chadwick Boseman nei panni dell'eroe Marvel divenuto re del Wakanda. Il sequel ha visto riconfermato tutto il cast originale, con alcune new entry come appunto Dominique Thorne che interpreterà Ironheart anche in una serie a lei dedicata su Disney+.