Black Panther: Wakanda Forever, nuove indiscrezioni dal set confermano la presenza di Riri Williams

Le riprese di Black Panther: Wakanda Forever sono attualmente in corso e il sito The Cosmic Circus ha condiviso delle foto dal set dell'atteso sequel della Marvel, svelando inoltre qualche dettaglio delle scene che sono state girate.

Il cast e la troupe sono stati impegnati al MIT e le testimonianze di chi ha assistito ai ciak sembrano confermare la presenza di Riri Williams, personaggio successivamente protagonista della serie Ironheart.

Sul set di Black Panther: Wakanda Forever sembra essere stata impegnata anche Danai Gurira nel ruolo di Okoye, leader di Dora Milaje, oltre a Dominique Thorne, che ha ottenuto la parte di Riri, e Letitia Wright, che interpreta Shuri. Una scena è stata girata all'esterno del Centro Studentesco Stratton e mostrava Riri Williams mentre parlava con un altro studente prima di allontanarsi e guardare qualcosa sul suo telefono.

Un altro ciak vedeva coinvolta un membro di Dora Milaje e qualcuno che usciva da un'automobile e indossava una felpa con il cappuccio. Un'altra fonte del sito sostiene che si trattasse di Shuri e Okoye.

Le riprese nell'area si stanno svolgendo prevalentemente di notte, rendendo quindi complicato scoprire qualche spoiler sull'atteso secondo capitolo della storia di Black Panther.

Riri, tra le pagine dei fumetti, è una geniale inventrice e creatrice di un'avanzata armatura. Il personaggio è stato introdotto nei fumetti Marvel nel 2016 ed è stato creato da Brian Michael Bendis e dall'artista Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne del MIT che crea un'armatura ispirandosi a quella di Iron Man. Viene notata da Tony Stark, che la incoraggia a impegnarsi come supereroina.

La serie Ironheart è uno dei progetti della Marvel prodotti per la piattaforma di streaming Disney+ e per ora non è stato svelato se, nella storia portata sul piccolo schermo (come nei fumetti) verrà coinvolto anche Tony Stark, tramite qualche flashback. La presenza dell'eroina nel mondo di Black Panther potrebbe ora far presupporre che l'armatura indossata dalla giovane avrà un legame con Wakanda.