Black Panther 2: Chadwick Boseman insoddisfatto dalla sceneggiatura?

Black Panther 2 sembra non stia convincendo il protagonista Chadwick Boseman che avrebbe espresso delle perplessità nei confronti del nuovo cinecomic della Marvel e sarebbe pronto a dire addio al mondo Marvel nel 2022.

Lo studio starebbe infatti progettando un passaggio di consegne nel sequel per far diventare Shuri, il personaggio interpretato dall'attrice Letitia Wright, la nuova Black Panther. Chadwick Boseman sembra sia quindi intenzionato a dire addio ai cinecomic in occasione di Avengers 5 in cui verrà introdotto il nuovo team di supereroi che dovrebbe comprendere anche Captain Marvel, Doctor Strange, Ant-Man e Spider-Man. T'Challa potrebbe quindi concludere la sua presenza nel Marvel Cinematic Universe e l'attore non sarebbe particolarmente felice di dover rinunciare al ruolo.

Per ora le indiscrezioni non sono comunque confermate e del sequel di Black Panther, in arrivo nelle sale nel 2022, non sono ancora svelati i dettagli relativi ai ritorni nel cast e i nuovi personaggi che verranno introdotti nel film che farà parte della fase 4 Marvel.