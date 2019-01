Black Panther 2, per il cast: “Sarà paragonabile a Il Padrino – Parte II”

Marica Lancellotti

Black Panther è stato uno dei trionfatori durante la cerimonia dei SAG Awards con i due premi conquistati - miglior cast e miglior cast di stunt -, ma è già tempo di guardare avanti e di pensare a Black Panther 2, il sequel annunciato ufficialmente lo scorso ottobre che vedrà Ryan Coogler tornare come regista e sceneggiatore. Cosa ne pensa il cast principale, quasi sicuro di tornare (quasi) al completo? Che sarà un trionfo, esattamente come il primo film e anzi anche più grande. Per Sterling K. Brown: "Sarà un sequel di successo paragonabile al Il Padrino - Parte II".

L'interprete di N' Jobu ha dichiarato: "Onestamente sai che un sequel è sempre difficile da costruire, soprattutto se devi rispettare un'eredità e dei personaggi come quelli che Ryan ha costruito nel primo film - e che Stan Lee e Jack Kirby hanno creato anni fa -, ma questo permette a Ryan di tornare a raccontare quella storia, quindi se c'è davvero l'opportunità di farlo...". Stesso tono entusiasta del co-protagonista Michael B. Jordan: "Escludo me stesso, ma per tutti coloro che torneranno nel sequel penso si tratti di un traguardo eccezionale. I sequel sono i film più difficili da realizzare, creare un mondo e costruirci qualcosa su è qualcosa di intrinseco all' UCM. Quindi sì, penso che se alla fine ci fosse davvero la possibilità di tornare con Black Panther 2 tutti ne sarebbero più che felici".

"D'altronde sappiamo che Ryan ha già firmato" ha subito risposto Sterling K. Brown. "Lui è uno che non perde mai e la Marvel gli ha garantito tutto il supporto. Black Panther 2 non sarà peggiore, anzi: vi dico che sarà paragonabile a Il Padrino - Parte II". La parola definitiva non può che essere quella del protagonsta, Chadwick Boseman: "Sì, non ci sono dubbi". Come sappiamo già, Ryan Coogler ha firmato un accordo con la Marvel secondo cui sarà sceneggiatore e regista di Black Panther 2 , dopo che il primo capitolo si è rivelato un enorme successo al botteghino, con 1,3 miliardi di dollari incassati in giro per il mondo che l'hanno reso il nono film con il più alto guadano nella storia del cinema. Black Panther è stato anche il primo cinecomic ad essere stato nominato agli Oscar e pare che la Disney stia solo aspettando l'uscita in sala di Avengers: Endgame per annunciare ufficialmente il sequel e il cast completo che ne farà parte.