SAG Awards 2019: Bohemian Rhapsody, trionfo per Rami Malek, a Black Panther il miglior cast

I SAG Awards 2019 vedono il trionfo di Black Panther, che porta a casa il riconoscimento per il miglior cast e per la miglior performance corale in un act, e per Rami Malek, star indiscussa di Bohemian Rhapsody. Malek conquista il riconoscimento come miglior attore protagonista dell'anno, mentre la miglior attrice è Glenn Close per The Wife. Nelle categorie televisive This Is Us conquista il premio per il miglior cast in un dramma, e La fantastica signora Maisel quello per il settore commedia, ma anche per la miglior attrice e il miglior attore.

La star di Bohemian Rhapsody Rami Malek ha dedicato il premio a Freddie Mercury, scomparso nel 1991, dichiarando: "Ringrazio i Queen e Freddie Mercury... Mi ha trasmesso un po' del suo potere, mi ha fatto capire cosa significhi vivere al massimo delle possibilità, essere ciò che vuoi essere, e ottenere ciò che desideri. Ci ha permesso di arrivare fino a qui perciò ancora grazie".

Di seguito la lista completa dei vincitori.

Miglior attore protagonista

Rami Malek, "Bohemian Rhapsody"

Miglior attrice protagonista

Glenn Close, "The Wife"

Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali, "Green Book"

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt, "A Quiet Place"

Miglior cast

"Black Panther"

Miglior attore in un film tv o miniserie

Darren Criss, "Assassination of Gianni Versace"

Miglior attrice in un film tv o miniserie

Patricia Arquette, "Escape at Dannemora"

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, "Ozark"

Miglior attrice in una serie drammatica

Sandra Oh, "Killing Eve"

Miglior attore in una serie comica

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Miglior attrice in una serie comica

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Miglior cast in una serie drammatica

"This Is Us"

Miglior cast in una serie comica

"The Marvelous Mrs. Maisel"

Miglior performance action di un cast in una serie comica o drammatica

"Glow"

Miglior performance action di un cast in un film

"Black Panther" (WINNER)

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!