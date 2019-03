Black Mirror 5: Anthony Mackie nel cast, smentito il sequel di San Junipero

L'arrivo della quinta stagione di Black Mirror è imminente, in attesa del trailer è stato annunciato l'ingaggio di Anthony Mackie nel cast, smentita l'ipotesi di un sequel di San Junipero tra gli episodi. Dopo aver acquisito la serie inglese Black Mirror, netflix ha prodotto la terza e la quarta stagione per poi regalare al pubblico l'episodio interattivo Black Mirror: Bandersnatch che ha avuto un enorme successo (qui trovate il nostro commento a Black Mirror: Bandersnatch).

Oggi sono stati annunciati due importanti ingressi nel cast della stagione 5: la star Anthony Mackie e Yahya Abdul-Mateen II, interprete di Black Manta in Aquaman, affiancheranno la già confermata Miley Cyrus nei nuovi episodi di cui al momento si sa ben poco.

Quando arriverà Black Mirror 5 su Netflix? A gennaio il creatore dello show Charlie Brooker ha dichiarato che l'uscita della quinta stagione è "imminente. Arriverà presto. Avevamo già girato uno degli episodi della quinta stagione prima di fare Bandersnatch. A un certo punto non eravamo sicuri se avremmo fatto uscire prima la nuova stagione o prima Bandersnatch. Girare Bandersnatch è stato come girare più episodi in un colpo solo. E' stata un'idea di Netflix renderlo un evento separato dal resto. E' diventato sempre più grande tanto da diventare un film a se stante".

Charlie Brooker ha, inoltre, smentito la possibilità di vedere un sequel di San Junipero, uno degli episodi più amati della serie sci-fi. Nel 2018, nel libro Inside Black Mirror, Brooker scriveva: "Ho sempre voluto raccontare il ritorno a una delle mie storie. Ritorno a San Junipero! Or Crocodile 2, ma al contrario, come Memento. Crocodile Two: Back in Business."

Le speranze dei fan sono state, però, smentite dalle recenti dichiarazioni dello sceneggiatore che in un'intervista a NME ha specificato: "Non ci sarà un sequel di San Junipero, certamente non nella sua forma attuale. Non credo di voler tornare a mostrare certi personaggi senza una ragione davvero valida. Dubito che vorrei farlo in un episodio. Forse in un fumetto o ina forma commemorativa. Ma non voglio tornare a parlare dei miei personaggi, voglio lasciare Kelly e Yorkie dove si trovano".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!