Black Mirror addio? Charlie Brooker al lavoro su una serie Netflix "straordinariamente originale"

Charlie Brooker si sta prendendo una piccola pausa dai suoi impegni con Netflix per Black Mirror per dedicarsi a qualcosa di leggermente diverso sempre per la piattaforma di streaming, ovvero una serie poliziesca in quattro parti.

Attualmente in produzione, il progetto - ancora senza titolo - è descritto dalle prime anticipazioni come "un thriller poliziesco straordinariamente originale in cui un detective tormentato della città settentrionale di Bleakford si reca a Londra con la missione di catturare un serial killer rituale prima che finisca le persone da uccidere".

Ad accompagnare l'annuncio, anche i primi nomi del cast, guidato da Paddy Considine (House of the Dragon, MobLand), Georgina Campbell (Barbarian, Watchers) e Lena Headey (Il Trono di Spade, The Abandons). I fan di Black Mirror noteranno probabilmente che Campbell è un'ex protagonista della serie, avendo recitato nell'amatissimo episodio Hang the DJ.

Black Mirror. Paul Giamatti nell'episodio "Eulogy" della settima stagione.

Le prime dichiarazioni di Charlie Brooker: "Come in un sogno"

"Sono davvero entusiasta di poter pronunciare queste parole per il comunicato stampa. Ho sognato di poter fornire una citazione sin da quando ero un feto, e ora eccomi qui a farlo", ha dichiarato Brooker. "Mi darei un pizzicotto, ma come tutti noi, ho il terrore che se lo facessi, potrei svegliarmi e scoprire che il 2025 è stato solo un sogno magico. Vi prego, guardate il mio show. Ve lo chiedo con tutto il cuore".

Brooker ha creato la serie, che ha scritto insieme a Ben Caudell, Jason Hazeley, Emer Kenny, Daniel Maier e Joel Morris. Victoria Asare Archer ha fornito materiale aggiuntivo. Il regista sarà Al Campbell (Screenwipe, Newswipe, Death To 2020), collaboratore di lunga data di Brooker. Richard Webb è il produttore, mentre Brooker, Jessica Rhoades e Annabel Jones sono i produttori esecutivi. Mark Kinsella è il co-produttore esecutivo.

La serie, ancora senza titolo, non è la prima incursione di Brooker nel mondo dei polizieschi. È stato infatti co-autore della satira poliziesca di Sky, A Touch of Cloth, con John Hannah e Suranne Jones, che è andata in onda per tre stagioni dal 2012 al 2014.