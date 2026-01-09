Black Mirror: Charlie Brooker conferma il rinnovo per la stagione 8 della serie cult

Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 8 della sua popolare serie Black Mirror. Il creatore dell'apprezzato progetto antologico ha dichiarato al sito di Tudum di aver già iniziato il lavoro sui nuovi episodi, anche se per ora non è stato svelato quando lo show potrebbe tornare sugli schermi.

La conferma del creatore di Black Mirror

Charlie Brooker ha dichiarato, ponendo fine ai dubbi dei fan: "Posso confermare che Black Mirror ritornerà, giusto in tempo perché la realtà lo raggiunga. Quindi è emozionante". Lo sceneggiatore ha inoltre aggiunto: "Quella parte del mio cervello si è già attivata e sta ronzando".

Black Mirror. Cristin Milioti nell'episodio "USS Callister: Into Infinity" della settima stagione.

Brooker ha anticipato che alla base della creazione delle puntate inedite c'è la domanda: "Cosa non abbiamo ancora fatto e che tono sto cercando?". L'artista ha sottolineato inoltre che lo considera un modo utile per avvicinarsi a una nuova storia, ponendosi poi altri quesiti come, ad esempio: "Dove si posiziona questo brano nell'album, e in che direzione musicale ci stiamo addentrando?".

In precedenza Charlie aveva sostenuto che avrebbe voluto ritornare un po' alle origini, riportando le storie di Black Mirror su un territorio meno tecnologico e maggiormente horror.

Per ora, tuttavia, lo sceneggiatore non ha rivelato ulteriori dettagli e bisognerà attendere per scoprire il contenuto degli episodi. Recentemente lo show antologico aveva dato spazio al sequel di USS Callister (di cui potete leggere la nostra recensione) e a storie come Eulogy o Common People.

Il prossimo progetto di Brooker

Il creatore dello show cult attualmente sta sviluppando anche una nuova serie, anche in questo caso destinata a Netflix, molto diversa. Il progetto - ancora senza titolo - è descritto dalle prime anticipazioni come "un thriller poliziesco straordinariamente originale in cui un detective tormentato della città settentrionale di Bleakford si reca a Londra con la missione di catturare un serial killer rituale prima che finisca le persone da uccidere".

Bisognerà attendere per scoprire quali dei due progetti di Brooker arriverà per primo sulla piattaforma di streaming.