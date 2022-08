Black Adam: una scena post credit è stata realizzata grazie alle riprese aggiuntive?

Il film Black Adam sembra avrà una scena post-credit realizzata grazie alle riprese aggiuntive.

Il progetto, in fase di sviluppo da molti anni, sta finalmente per arrivare nelle sale portando sul grande schermo il personaggio interpretato da Dwayne Johnson.

Warner Bros Discovery, dopo il cambio al vertice dello studio, sta valutando con molta attenzione il futuro dei progetti targati DC, situazione che ha portato alla tanta discussa cancellazione di Batgirl, e sembra che Black Adam abbia subito un piccolo cambiamento rispetto al passato.

Nelle più recenti proiezioni usate come test per verificare il potenziale apprezzamento da parte del pubblico nei confronti del progetto diretto da Jaume Collet-Serra, è apparsa una nuova scena post-credit.

Secondo le indiscrezioni la sequenza "introdurrà un nuovo elemento relativo al posto di Dwayne Johnson nel DC Universe".

Per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma l'aggiunta sembra sia stata girata durante le riprese aggiuntive del film.

I fan stanno già iniziando a ipotizzare il contenuto dei momenti e c'è chi sostiene si tratti di una scena necessaria a far tornare in scena Superman, interpretato da Henry Cavill, e chi pensa a un legame con Aquaman e il Regno Perduto, in cui Ben Affleck ha ripreso la parte di Batman proprio grazie alle riprese aggiuntive del sequel con star Jason Momoa.

Black Adam, diretto da Jaume Collet-Serra, debutterà il 20 ottobre nei cinema italiani. Fanno parte del cast ci saranno anche Pierce Brosnan nel ruolo di Doctor Fate, Noah Centineo che sarà Atom Smasher, Aldis Hodge nei panni di Hawkman e Quintessa Swindell che sarà Cyclone.

Al centro della trama ci sarà Black Adam, che viene liberato quasi 5.000 anni dopo essere stato conferito agli onnipotenti poteri degli dei egizi e imprigionato altrettanto rapidamente. Ma l'antieroe è pronto a scatenare la sua unica forma di giustizia nel mondo moderno.