Black Adam, rimosse le sequenze da Justice League di Joss Whedon nel trailer del film con The Rock

Un nuovo trailer di Black Adam è stato diffuso nelle scorse ore, ma poco dopo ne è arrivata una versione riveduta e corretta senza le scene da Justice League, il film del 2017 diretto da Joss Whedon.

Il cinecomic DC con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson si è mostrato in un nuovo trailer, ma poche ore dopo l'uscita di questo, ne è seguito subito un altro, come riporta anche Screen Rant.

Sui suoi profili social The Rock ha infatti condiviso una versione "corretta" del trailer di Black Adam, questa volta senza riferimenti alla Justice League di Joss Whedon, come invece si poteva notare nella versione precedente.

Quale che sia il motivo dietro la decisione di Warner Bros. Discovery di modificare il filmato (probabile che abbia a che fare con le lamentele da parte dei fan e le critiche ricevute in merito al fatto che quella canonica sia ancora la versione di Whedon, anche dopo essere stato accusato di comportamenti poco corretti sul set), sembra che per ora non vi saranno riferimenti diretti alla pellicola del 2017, ma rimane da capire cosa accadrà all'interno del film diretto da Jaume Collet-Serra, e come verrà gestito l'argomento Justice League.

Intanto, l'antieroe interpretato da The Rock avrà a che fare con un altro super-team, una certa Justice Society of America composta da Dr. Fate (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centineo), Hawkman (Aldis Hodge) e Cyclone (Quintessa Swindell).

Black Adam arriverà il 21 ottobre 2022 al cinema.