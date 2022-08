Black Adam, Quintessa Swindell: "Ogni membro della JSA sarà unico a modo suo"

La star di Black Adam Quintessa Swindell a.k.a. Cyclone non vede l'ora di mostrarvi quanto unici e incredibili saranno i personaggi del cinecomic DC con protagonista The Rock.

Black Adam sta finalmente per arrivare al cinema, e l'interprete di Cyclone Quintessa Swindell ha anticipato la grande cura del regista e della produzione nel portare i personaggi dei fumetti DC sullo schermo, facendo in modo, però, di mantenerne l'unicità tipica di questa nuova versione.

Ai microfoni di Screen Rant, Quintessa Swindell ha raccontato qualcosa in più sulle scelte creative operate dal regista Jaume Collet-Serra e il resto del team dietro la pellicola in sviluppo ormai da quasi un decennio, e che questo autunno potrà davvero vedere la luce.

Nel film non mancheranno infatti nuovi entusiasmanti personaggi, alcuni mai comparsi sul grande schermo in versione live-action - alcuni neanche sul piccolo, come i membri della JSA Cyclone e Atom Smasher che sono interpretati da Swindell e Noah Centineo - e che hanno origine nei fumetti DC, ma che ovviamente otterranno qualcosa in più nel loro passaggio al cinema.

"Volevamo tutti che il mio personaggio [ma anche gli altri] fosse davvero unico e speciale, e non qualcosa di già visto prima. E avere l'opportunità di interpretarlo e ricevere abbastanza fiducia nel potergli dar forma e portare nuovi elementi sullo schermo è stato davvero fantastico" ha spiegato Swindell "Si riprende molto dai fumetti, ovviamente, ma c'è anche tanto di nostro, una nostra versione del materiale base. La visione di Jaume e dei produttori era semplicemente incredibile".

Black Adam arriverà nelle sale italiane a ottobre 2022.