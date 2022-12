Black Adam, no anche al sequel del cinecomic con Dwayne "The Rock" Johnson

Dalle ultime indiscrezioni in merito al futuro della DC emerge un destino nebuloso per Black Adam. Il sequel del film con The Rock, rivelatosi un flop al box-office, è destinato a non vedere la luce.

Di recente era stata riportata un'analisi di Variety secondo cui Black Adam, arrivato nelle sale a ottobre, avrebbe chiuso la sua corsa al cinema con una perdita compresa tra i 50 e i 100 milioni di dollari. A gettare nuova benzina sull'incertezza del futuro del cinecomic ci ha pensato un'indiscrezione di The Hollywood Reporter secondo cui il sequel non vedrà la luce.

Voci abbastanza in contrasto con quanto dichiarato in precedenza da Dwayne "The Rock" Johnson, secondo cui Black Adam avrebbe rappresentato una nuova era per l'universo DC e che c'erano in programma anche degli spin-off su alcuni membri della Justice Society of America. Per la sua realizzazione il film ha impiegato un budget di 195 milioni di dollari e lo studio ha speso altri 100 milioni di dollari per il marketing. Dati alla mano, la cifra di break even si aggira attorno ai 600 milioni di dollari per ottenere un profitto.

La decisione di cancellare il sequel di Black Adam rientrerebbe nei piani di James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO dei DC Studios, di rebootare il tutto e creare un DC Universe maggiormente coeso rispetto al passato.