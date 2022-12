Terremoto in casa DC: niente più Aquaman per Jason Momoa e cancellato Wonder Woman 3!

James Gunn e Peter Safran, nuovi co-CEO dei DC Studios, sembrerebbero intenzionati a fare tabula rasa e ripartire da zero per dare una linea più coerente e coesa al DC Universe

Una vera e propria bomba è stata sganciata ieri sera in casa DC. Secondo le ultime indiscrezioni di The Hollywood Reporter, infatti, James Gunn e Peter Safran sono intenzionati a rivoluzionare del tutto il DC Universe eliminando tutto quanto sia uscito sino ad ora e creando un piano più coerente e coeso per il futuro.

I cambiamenti più grandi riguarderebbero il futuro di Wonder Woman con Gal Gadot e Aquaman con Jason Momoa. Il terzo capitolo di WW è stato definitivamente cancellato, mentre il franchise di Aquaman con Momoa si concluderà dopo il già annunciato Aquaman e il Regno Perduto, in arrivo nelle sale il prossimo anno.

La notizia più sorprendente è proprio quella di Wonder Woman dal momento che sia Patty Jenkins sia Gal Gadot avevano rivelato di essere a buon punto con le riprese e di aver realizzato una storia che avrebbe fatto felici i fan. Per quanto riguarda Jason Momoa, invece, l'ipotesi più probabile è di un suo recasting nell'antieroe Lobo (come stuzzicato più volte). Il ruolo di Aquaman dovrebbe essere assegnato a un altro attore.