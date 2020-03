Black Adam: il personaggio di Dwayne Johnson sarà il leader del DCEU al posto di Harley Quinn?

Black Adam, potrebbe prendere il posto di Harley Quinn come nuovo volto del DCEU dei cinecomic targati Warner Bros., soprattutto dopo i risultati deludenti di Birds of Prey al botteghino.

Birds of Prey: un primo piano di Margot Robbie in una scena del trailer del film

Inizialmente, infatti, Harley Quinn era considerata un punto di riferimento all'interno del DCEU, ma dopo i risultati deludenti di Suicide Squad del 2016 e di recente quelli di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), lo studio sta pensando di passare questo privilegio a un altro personaggio, ovvero Black Adam che diventerà il nuovo volto DC.

Dopo l'uscita di The Suicide Squad, il nuovo cinecomic diretto da James Gunn che arriverà il prossimo anno, Warner Bros. aveva in programma di assegnare ruoli più importanti a Harley Quinn, ma a quanto pare le cose sono cambiate, quindi Black Adam potrebbe diventare il nuovo grande personaggio del DCEU.

Mentre Black Adam farà il suo debutto nel DCEU come villain, la star Dwayne Johnson, che interpreterà il personaggio, ha rivelato che avrà una sorta di trasformazione e diventerà in seguito un supereroe, come ha dichiarato in una recente intervista: "Black Adam verrà presentato come un cattivo, poi diventerà un antieroe e poi potrebbe diventare un eroe".