Black Adam: Dwayne Johnson impressiona con i suoi muscoli disumani

Dwayne The Rock Johnson si sta allenando duramente per essere in perfetta forma nel film Black Adam, nuovo film dell'universo DC, mostrando su Instagram una nuova immagine che mostra i suoi muscoli inverosimili.

Black Adam è uno dei film DC più attesi del prossimo futuro e protagonista sarà appunto Dwayne Johnson, che continua a condividere con tutti i suoi follower il suo allenamento per diventare perfetto per il ruolo che gli è stato affidato. In una nuova immagine condivisa su Instagram, lo vediamo in palestra pronto a sfoggiare muscoli mozzafiato:

"Fase 2. Preparazione per BLACK ADAM. La gerarchia del potere nell'UNIVERSO DC sta per cambiare."

Oltre a sconvolgere grazie alla sua forma fisica, sempre impeccabile e inverosimile, Dwayne Johnson annuncia nel post anche quando inizierà la lavorazione del film Black Adam, ovvero nella primavera 2021.

Black Adam, un primo sguardo al costume di The Rock nel film

Negli ultimi mesi, molti dei dettagli chiave del film sono stati svelati, come il fatto che Jaume Collet-Serra sarà il regista e sembra che il cast stia iniziando a essere finalizzato, con Aldis Hodge nel ruolo chiave di Hawkman. La sceneggiatura di Black Adam, invece, è firmata da Adam Sztykiel che ha scritto Rampage: Furia animale e il recente reboot animato Scooby!.