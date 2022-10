Black Adam: il cinecomic con Dwayne Johnson da oggi al cinema

L'attesa è stata lunga, ma da oggi Black Adam sarà nei cinema italiani. Il debutto di Dwayne Johnson nel mondo dei supereroi è stato a lungo atteso dal fan del divo e da lui stesso, che da lungo tempo promuove il film sui social media fornendo anticipazioni del suo personaggio.

Black Adam: Dwayne Johnson e Aldis Hodge in una scena

In occasione dell'uscita al cinema di Black Adam, distribuito da Warner Bros. Pictures a partire da giovedì 20 ottobre, cogliamo l'occasione per fornire le principali informazioni sul cinecomic atteso da tempo dai fan.

Dwayne Johnson è il protagonista di Black Adam, il primo lungometraggio in assoluto a esplorare la storia del supereroe DC, nei fumetti nemesi di Shazam!, arriva sul grande schermo con la regia dello spagnolo Jaume Collet-Serra.

Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

A fianco di Dwayne Johnson, già diretto da Jaume Collet-Serra nell'avventura Disney Jungle Cruise, fanno parte del cast Aldis Hodge nei panni di Hawkman, Noah Centineo in quelli di Atom Smasher, Sarah Shahi, Mo Amer, Bodhi Sabongui e Marwan Kenzari. Con loro, Quintessa Swindell interpreta Cyclone e Pierce Brosnan è l'oscuro Doctor Fate.

Superman di Henry Cavill apparirà in Black Adam?

Collet-Serra ha diretto una sceneggiatura firmata da Adam Sztykiel, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, basato sui personaggi DC creati da Bill Parker e C.C. Beck.

Il film segue il successo di Shazam!, che ha incassato 365,9 milioni di dollari in tutto il mondo. Inizialmente l'antieroe interpretato da Dwayne Johnson avrebbe dovuto debuttare proprio in Shazam!, ma il divo sentiva che Shazam! e Black Adam meritavano entrambi le proprie storie delle origini.

"Quando ci è arrivata la prima bozza del film, era una combinazione di Black Adam e Shazam!: due storie delle origini in un film", ha detto Johnson a Vanity Fair. "Ora l'obiettivo era quello, quindi non è stata una sorpresa completa. Ma quando l'ho letto, ho pensato, 'Non possiamo fare questo film in questo modo. Faremmo a Black Adam un incredibile disservizio.' Sarebbe stato bello per Shazam avere due storie delle origini convergenti in un film, ma non per Black Adam".