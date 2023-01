Black Adam, che ne pensa Noah Centineo della nuova gestione DC Studios?

Black Adam non sarà il focus dei DC Studios nel prossimo futuro, ma a Noah Centineo, interprete di Atom Smasher nel film con The Rock, è stato recentemente chiesto di commentare i piani di James Gunn e Peter Safran per l'universo cinematografico DC. Cosa avrà avuto da dire?

Sembra che la visione di James Gunn e Peter Safran per i DC Studios non includa (ancora) un sequel di Black Adam, e che invece condurrà verso un'era totalmente nuova, con interpreti e creativi diversi per personaggi e storie già visti, ma cosa ne sarà di quanto fatto finora?

Black Adam, no anche al sequel del cinecomic con Dwayne "The Rock" Johnson

È difficile da dire, ma una cosa è certa: c'è comunque tanto entusiasmo che circonda l'operato del regista di The Suicide Squad e Peacemaker e il produttore di The Conjuring, e anche un certo ottimismo.

Tra gli ultimi ad aver espresso simili sentimenti Noah Centineo, l'Atom Smasher del film con protagonista The Rock, che ai microfoni dell'Hollywood Reporter ha commentato le ultime dal fronte DC, seppur mai sbilanciandosi.

"Non posso onestamente commentare nulla di tutto ciò" ha risposto con franchezza la star, come riporta anche Comicbook "Non so quali sono i loro piani, ma sono elettrizzato all'idea di vedere cosa hanno in serbo per l'universo DC_".

"Per quanto mi riguarda, sono semplicemente entusiasta di assistere alla visione di Peter Safran e James Gunn per la DC. Sanno cosa stanno facendo, per cui... Sono davvero eccitato all'idea!" ha poi concluso.

E voi, che ne pensate invece? Siete ottimisti sul futuro dei DC Studios?