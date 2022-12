Black Adam, il budget milionario del film è aumentato dopo i test screenings fallimentari

Emergono nuovi retroscena sul budget speso per la realizzazione di Black Adam che, secondo The Hollywood Reporter, sarebbe arrivato a 260 milioni di dollari.

Dopo l'annuncio dell'esclusione di Black Adam dalla prima fase del nuovo DC Universe, rivelato da Dwayne Johnson su Twitter, iniziano ad emergere nuovi retroscena sul budget milionario speso per la realizzazione del film.

A quanto pare il budget inizialmente approvato di 190 milioni di dollari sarebbe passato a ben 260 milioni di dollari dopo soltanto 20 giorni di riprese aggiuntive. Le nuove scene sarebbero state ritenute da Dwayne Johnson necessarie dopo che i primi test screenings si erano rivelati fallimentari. Così facendo, però, Black Adam è diventato il terzo film della DC più costoso di sempre e non ha recuperato i costi al box office.

Black Adam: Dwayne Johnson ha diffuso informazioni fuorvianti sul film?

Con un messaggio pubblicato online, Dwayne Johnson ha dichiarato: "Io e James Gunn siamo entrati in contatto e Black Adam non sarà nella prima fase della narrazione. Tuttavia, DC e Seven Bucks sono d'accordo nel continuare ad esplorare i modi migliori per poter utilizzare Black Adam nei prossimi capitoli del futuro multiverso DC".

L'attore ha quindi aggiunto: "Io e James ci conosciamo da anni e abbiamo sempre fatto il tifo per i rispettivi successi. Ora non è diverso e sosterrò sempre la DC (e Marvel) nella speranza che vinca e che vinca in modo importante".