Birds of Prey: il sequel con Margot Robbie è stato cancellato da Warner Bros?

Birds of Prey non ha avuto vita lunga nelle sale a causa della pandemia di Coronavirus, ma nei mesi scorsi c'era ancora una piccola speranza di vedere un sequel che, secondo nuovi rumor, Warner Bros. avrebbe però cancellato.

Secondo il sito Giant Freakin Robot, il progetto del sequel di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarebbe stato cancellato perché, a quanto pare, Warner Bros. non crede più nel progetto, come ha detto la fonte presa in causa: "Warner non crede più nel concetto del film o nel team creativo che c'è dietro al progetto"

Questo probabilmente spiega perché sia Margot Robbie che la scrittrice Christina Hodson sono passate a un altro franchise in uno studio cinematografico completamente diverso. solo pochi giorni fa è stato annunciato che Margot Robbie sarà la protagonista del nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi, prodotto e distribuito da Disney, con Christina Hodson alla scrittura.

Al momento, non abbiamo conferme dallo studio, ma è probabile che Birds of Prey 2 non abbia futuro vista la sfortunata congiuntura dell'uscita del primo capitolo, avvenuta all'inizio dell'emergenza sanitaria. Birds of Prey non ha avuto successo al botteghino, nonostante le grandi aspettative dello studio, per cui probabilmente Warner Bros. ritiene il sequel non necessario.