Pirati dei Caraibi: Margot Robbie sarà protagonista del nuovo film

Margot Robbie sarà la protagonista di un nuovo film della saga Pirati dei Caraibi e la sceneggiatura del nuovo progetto sarà firmata da Christina Hodson, già autrice di Birds of Prey.

Il progetto sarà prodotto dalla Disney e online è stata confermata la produzione della nuova spettacolare avventura, la cui trama è ancora avvolta dal mistero.

Il film è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe essere una storia totalmente originale e non legata al racconto con star Johnny Depp, interprete di Jack Sparrow. Margot Robbie, inoltre, non dovrebbe essere coinvolta nemmeno nel lungometraggio di Pirati dei Caraibi che sta venendo sviluppato da Ted Elliott e Craig Mazin, progetto separato da quello annunciato oggi da Variety.

Jerry Bruckheimer sarà produttore di entrambi i film su cui si sta lavorando e il tentativo è quello di proseguire il successo del franchise che è stato in grado di incassare 4.5 miliardi di dollari con cinque capitoli della storia. Christina Hodson ha recentemente firmato gli script di progetti come Bumblebee e The Flash, il film che dovrebbe segnare il ritorno di Michael Keaton nella parte di Batman.

Per quanto riguarda Margot Robbie, recentemente l'attrice è apparsa in Bombshell - La voce dello scandalo e nel poco fortunato Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e riprenderà il ruolo di Harley anche in The Suicide Squad, il "remake" diretto da James Gunn.