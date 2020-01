Birds of Prey: la regista rivela perché ha escluso il Joker di Jared Leto dal film

La regista di Birds of Prey Cathy Yan ha rivelato il motivo che l'ha spinta a escludere il Joker di Jared Leto dal film. Pur essendo menzionato nel cinecomic, incentrato su Harley Quinn dopo la rottura dal Joker, il personaggio di Jared Leto non apparirà ed ecco svelato il motivo.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Dopo le prime reazioni positive all'anteprima di Birds of Prey, la regista Cathy Yan ha commentato la decisione di escludere il Joker di Jared Leto nel corso di un'intervista a Heroic Hollywood in cui dichiara:

"Il film si apre dopo la rottura tra Harley e Il Joker ed è incentrato tutto su di lei, volevamo fare i conti con questo aspetto. Parliamo della rottura, il Joker esiste in questo universo, ma il focus del film non è certo Joker".

Anche la star di Harley Quinn, Margot Robbie, interprete e produttrice, ha messo in chiaro che nel film non c'era spazio per l'ingombrante personaggio del Joker: "La storia è incentrata su Harley, Joker doveva essere fuori dal quadro. Volevo vedere Harley in una girl gang perché sentivo che nel mercato mancasse un action movie corale al femminile. Mi sembrava che nessuno lo stesse facendo, soprattutto nell'ambito dei cinecomic. Fin dall'inizio abbiamo scelto consapevolmente di tenere fuori Joker. nella mia testa c'è tutta la storia, ma il pubblico vedrà solo cosa è successo tra loro due alla fine di Suicide Squad e all'inizio di Birds of Prey."

Birds of Prey con Margot Robbie è il film più atteso del 2020 per IMDB

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), uno dei film più attesi del 2020, arriverà nei cinema italiani il 6 febbraio.