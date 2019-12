Birds of Prey con Margot Robbie è il film più atteso del 2020 per IMDB

Birds of Prey si è classificato in prima posizione sul portale IMDb come film più atteso del 2020, secondo le valutazioni effettuate sulle pagine più visitate di ogni film presente in classifica.

Questa volta Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, unirà le forze con Huntress e Black Canary, due iconici membri del team Birds of Prey dei fumetti che faranno la loro prima apparizione nel DC Extended Universe. Nella classifica di IMDb, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) si è classificato come primo e dopo di lui molti altri titoli risultano come i più attesi del prossimo anno, come Black Widow e Wonder Woman 1984. Di seguito la classifica completa:

Birds of Prey

Sonic the Hedgehog

Top Gun: Maverick

No Time to Die

Black Widow

Mulan

Wonder Woman 1984

Dune

The King's Man

Fast & Furious 9

I portavoce del sito IMDb hanno dichiarato a The Wrap come le loro classifiche siano più che attendibili: "Piuttosto che basare le sue classifiche annuali su piccoli campionamenti statistici o recensioni di critici professionisti, IMDb determina il suo elenco dei film più popolari in base alle visualizzazioni effettive delle pagine degli oltre 200 milioni di visitatori mensili."

Birds of Prey, diretto da Cathy Yan, si svolge dopo che Harley si è separata dal Joker e collabora con i supereroi Black Canary, Huntress e Renee Montoya per salvare una ragazza dal malvagio signore del crimine Black Mask, interpretato da Ewan McGregor. Qui trovate il nostro commento al trailer di Bird of Prey.