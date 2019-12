Birds of Prey: la prima scena del film mostrata al CCXP: ecco la descrizione!

Una lunga clip in anteprima di Birds of Prey è stata mostrata a San Paolo in Brasile alla presenza di tutto il cast del film con Margot Robbie.

In occasione della presentazione di Birds of Prey al Comic Con Experience di San Paolo è stata mostrata la prima scena del film in cui è protagonista Margot Robbie. Per l'occasione era presente sul palco l'intero cast femminile che ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico presente all'anteprima.

La scena di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) parte con la voce fuori campo di Margot Robbie che nei panni di Harley Quinn dice: "Dietro ogni uomo di successo c'è un tipo tosto" per poi farla vedere in lacrime mentre viene buttata per strada dopo la sua rottura con Joker. La sequenza prosegue con lei che crea una nuova versione di se stessa per superare la fine del suo rapporto con il clown pazzo: si taglia i capelli, mangia cibo spazzatura, si fa un nuovo tatuaggio e acquista una iena che chiama Bruce. Dopo vediamo la nostra eroina tornare nel luogo in cui ha incontrato Joker per la prima volta e lo distrugge. È chiaramente un momento che - come ha rimarcato Deadline - ricorda Waiting to Exhale quando il personaggio di Angela Bassett incendia la macchina e i vestiti della sua ex come in una sorta di atto di catarsi. Ma nel filmato mostrato, è chiaro che Harley sta cercando di formare un nuovo gruppo composto esclusivamente da donne per compiere azioni criminali.

Birds of Prey: Margot Robbie in una scena del trailer ufficiale

"Ragazzi, siete dei pazzi, io vi adoro" così Margot Robbie aveva caricato gli spettatori che alla fine della proiezione sono esplosi con fragorosi applausi. "È stato fantastico osservare la vostra reazione ed è per questo che facciamo ciò che facciamo". Così ha dichiarato la regista Cathy Yan entusiasta. "Abbiamo lavorato così duramente su questo film per vedere che tipo reazioni avrebbe creato, in particolare sulle donne". L'uscita del film è prevista il 6 febbraio in Italia, un giorno prima rispetto agli Usa.