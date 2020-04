Birds of Prey: ecco i materiali di Suicide Squad riutilizzati nel film

Nonostante Birds of Prey non fosse un sequel diretto di Suicide Squad del 2016, sono stati utilizzati dei materiali video riciclati proprio dalla pellicola di David Ayer.

Birds of Prey, ultimo film DC arrivato nelle sale lo scorso febbraio, si distacca dalla pellicola di David Ayer Suicide Squad, uscita nel 2016, ma riutilizza alcuni materiali video estrapolati dal girato di quest'ultimo in una scena inserita nel montaggio.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

A rivelarlo è stata la regista del film, Cathy Yan, che ha raccontato durante un podcast di ReelBlend come ha riutilizzato la scena di Suicide Squad in cui vediamo la trasformazione della dottoressa Harleen Quinzel in Harley Quinn, calata in una vasca di sostanze chimiche della Ace Chemicals: "In realtà abbiamo usato alcuni filmati di Suicide Squad. Abbiamo modificato un po' il footage per adattarci al nostro nuovo mondo. Ma penso che il punto centrale fosse che quel momento doveva sembrare un ricordo."

In Birds of Prey, questa scena è stata infatti modificata per essere adattata al nuovo film, cancellando anche opportunamente la figura di Joker, interpretato in Suicide Squad da Jared Leto. Il personaggio di Joker, come sappiamo, è stato volutamente escluso dalla pellicola con protagonista Harley Quinn, in quanto la regista riteneva superflua la sua figura in questa nuova storia.

Birds of Prey: da Harley Quinn una dura mazzata nelle parti basse

Diretto da Cathy Yan, da una sceneggiatura di Christina Hodson, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è interpretato da Margot Robbie, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Ewan McGregor, Ella Jay Basco, Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Charlene Amoia, Chris Messina e Matthew Willig.