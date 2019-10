Birds of Prey: Margot Robbie come Marilyn Monroe nel trailer!

Nel trailer di Birds of Prey, Margot Robbie interpreta Marilyn Monroe in una evidente citazione da Gli uomini preferiscono le bionde.

L'abbiamo appena lasciata nei panni di Sharon Tate, che interpreta nell'ultimo film di Quentin Tarantino, e oggi nel trailer di Birds of Prey Margot Robbie ci sorprende con una interpretazione di Marilyn Monroe nella celebre scena di Gli uomini preferiscono le bionde in cui l'attrice cantava Diamonds Are a Girl's Best Friend fasciata in un leggendario abito di raso rosa, circondata da uomini prestanti e disposti a ricoprirla di diamanti.

Anche Margot Robbie, nelle brevi sequenze del trailer di Birds of Prey indossa un abito rosa molto simile a quello di Marilyn Monroe, ma ovviamente la sua reinterpretazione è molto più badass: sulla spalla e sul viso sono ben visibili i tatuaggi di Harley Quinn e anche il trucco e l'acconciatura sono reinterpretate diversamente. Attorno a Margot Robbie ci sono dei ballerini che indossano delle maschere d'ispirazione fetish sul viso e a giudicare dal movimento delle labbra in una scena, sembra proprio che l'attrice intoni la celebre canzone che parla di diamanti, i migliori amici di una ragazza.

Non è la prima volta che la canzone e la coreografia de Gli uomini preferiscono le bionde vengono reinterpretata. Tra le versioni più famose, ricordiamo Material Girl, uno dei migliori video di Madonna, che contribuì a lanciare la carriera della popstar, ma anche la scena di apertura di Moulin Rouge! con Nicole Kidman.

Tornando al film con Margot Robbie - ne abbiamo parlato anche nel nostro commento al trailer di Birds of Prey - l'uscita nelle sale italiane è prevista per il 6 febbraio 2020 e nel cast ci saranno anche Ewan McGregor, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead oltre a Rosie Perez nei panni della detective Renee Montoya e Chris Messina con un ruolo da villain.