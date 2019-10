Birds of Prey: Margot Robbie nel primo trailer del film dedicato ad Harley Quinn

Warner Bros. ha diffuso il primo trailer di Birds of Prey, il nuovo cinecomic con Margot Robbie e dedicato alla sua Harley Quinn.

Nel video si vede Harley Quinn essere costretta a trovare delle alleate dopo un'inaspettata entrata in scena estremamente pericolosa, quella del villain interpretato da Ewan McGregor, oltre a mostrare il personaggio interpreato da Margot Robbie in inedite versioni, tra cui quella in stile Marilyn Monroe.

Nel trailer Harley si taglia i capelli dopo la fine della sua storia d'amore con il malvagio Joker e va alla ricerca di un nuovo inizio, ritrovandosi però alle prese con Black Mask, di cui scatena l'ira. Spazio poi a esplosioni, scene di lotta e tanti combattimenti al femminile!

Dopo ben due teaser, di cui uno "in omaggio" a It: Capitolo 2, ecco arrivare finalmente la prima clip che mostra più da vicino il film che, come dichiarato dalla sceneggiatrice Christina Hodson e dalla regista Cathy Yan, avrà davvero poco a che fare con Suicide Squad.

Al centro della storia di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) ci saranno Harley Quinn, Black Canary e Huntress impegnate a unire le forze per difendere la giovane da Black Mask, villain affidato a Ewan McGregor, minaccia che porterà alla creazione di un'inaspettata alleanza al femminile. Le protagoniste saranno le attrici Margot Robbie, Jurnee Smollett e Mary Elizabeth Winstead, mentre nel cast ci saranno anche Rosie Perez nel ruolo della detective Renee Montoya e Chris Messina con una parte da villain.