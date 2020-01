Birds of Prey: il Joker di Jared Leto non sarà nel film

Margot Robbie chiarisce i dubbi residui sulla possibile presenza del Joker di Jared Leto in Birds of Prey, l'ex fidanzato di Harley Quinn non comparirà neppure in un cameo.

Spazzati i dubbi residui sulla presenza di Jared Leto in Birds of Prey, come conferma la protagonista Margot Robbie il suo Joker non sarà nel film. La coppia dannata che ha animato Suicide Squad non farà ritorno e questa, a dirla tutta, non è esattamente una sorpresa.

Birds of Prey: un primo piano di Margot Robbie in una scena del trailer del film

Joker è il responsabile della creazione di Harley Quinn, la villain si è innamorata perdutamente di lui, ma come si accenna nel trailer di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) il film prende il via dopo la rottura tra Joker e Harley. Margot Robbie ammette: "A dirla tutta non ho mai capito perché Harley Quinn volesse stare in una relazione con il Joker che, per la maggior parte del tempo, la vuole uccidere". Nei fumetti alla fine Harley lascia Joker e diventa un'anti-eroina capace di rompere la quarta parete, stessa strada che, a quanto pare, seguirà anche il film.

Birds of Prey, Margot Robbie parla di Harley Quinn: "Nel primo film mi sentivo censurata"

La sceneggiatrice di Birds of Pray Christina Hodson ha sottolineato che il film sarà una storia standalone piuttosto che un sequel di Suicide Squad: "E' un personaggio che abbiamo incontrato in precedenza, ma stavolta si tratta davvero della sua storia, questo è il modo in cui ci siamo avvicinati a lei. Ho cercato di farmi catturare, mi sono innamorata del personaggio, e poi di tutti gli altri personaggi. Ho creato una storia completamente nuova che fosse loro e che non sembrasse derivata da altro".

Birds of Prey, Tenet, uno dei film più attesi del 2020, uscirà al cinema il 6 febbraio. Successivamente ritroveremo Harley Quinn nel reboot The Suicide Squad, firmato da James Gunn, al cinema nel 2021.