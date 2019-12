Birds of Prey, Margot Robbie parla di Harley Quinn: "Nel primo film mi sentivo censurata"

Birds of Prey è uno dei film targati DC più attesi del 2020 e vedrà il ritorno di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn, già vista in Suicide Squad nel 2016 dove, però, l'attrice afferma di essersi sentita censurata.

In una recente intervista con Collider, l'attrice ha infatti commentato la scelta di rendere Birds of Prey un film Rated-R, ovvero vietato ai minori, scelta che l'ha fatta sentire molto più libera sul set rispetto all'esperienza precedente: "Nel film precedente mi sentivo come se fossi fin troppo censurata, ovviamente per adattarmi ad una classificazione PG, e molti dei personaggi che esistono nel mondo DC, a dire il vero, sono piuttosto oscuri. E molti di loro, ad esempio Cacciatrice, hanno un grave trauma infantile, o hanno gravi malattie mentali come Harley. Ma sentivo che a volte non puoi davvero approfondire certi argomenti se devi censurarti. E ho pensato: 'Non sarebbe liberatorio se non ci dovessimo preoccupare di questo?' Era questo il tono giusto per il film"

Margot Robbie ha poi continuato parlando dell'emancipazione del suo personaggio, che in questo film diventa la "capobanda" di una crew tutta al femminile che combatte per fronteggiare un nuovo cattivo. In questo film, come racconta l'interprete di Harley Quinn, il personaggio si distacca da quella che era un tempo, dalla sua dipendenza con Joker e assapora una libertà nuova: "E' un qualcosa che ho esplorato molto in Suicide Squad, il primo film, questa sua co-dipendenza tra Harley e Joker, e ovviamente ha un'enorme influenza su di lei. Ma aveva una relazione con quel personaggio quando l'abbiamo vista per la prima volta sullo schermo. Volevo esplorare qual è la versione di Harley fuori da una relazione, e se è fuori da quella relazione per sua iniziativa o se lui l'ha presa a calci sul marciapiede. La relazione con Joker la riguarda ancora, ma in un modo molto diverso rispetto al primo film, e ho pensato che in questo modo avremmo potuto osservare un secondo aspetto delle sue personalità. E direi si, personalità, perché penso che sia un personaggio che ne abbia da vendere."

Non vediamo l'ora di vedere questa nuova versione di Harley Quinn in Birds of Prey, che racconterà del suo ritorno a Gotham City dopo quanto accaduto in Suicide Squad. Harley unirà le forze a quelle di Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya per fronteggiare il villain Black Mask.

Nel cast troveremo, oltre a Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nei panni di Black Canary e Rosie Perez che sarà Renee Montoya. Con loro, Ewan McGregor interpreterà il villain del film Black Mask.