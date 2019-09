Birds of Prey: Harley Quinn sarà la protagonista assoluta, assicura la sceneggiatrice

Birds of Prey non sarà il solito film di squadra ma la vera protagonista sarà Harley Quinn, spiega la sceneggiatrice Christina Hodson.

Christina Hodson, sceneggiatrice di Birds of Prey ha spiegato che Harley Quinn sarà protagonista assoluta della pellicola, che quindi non sarà un tradizionale film di squadra.

Come racconta la sceneggiatrice inglese, Margot Robbie desiderava dare nuova vita alla sua Harley Quinn ma non con una squadra tradizionale: "Margot Robbie sapeva che voleva raccontare una storia di Harley Quinn più altre ragazze. Era un po' da dove ha iniziato. Sapeva che voleva una banda femminile. Voleva che Harley avesse degli amici. È una fan dei fumetti. Ovviamente, sai, questa non è una squadra tradizionale. Quindi si trattava di trovare modi divertenti e inventivi per farlo. In Warner mi hanno aiutato molto a lasciarmi andare."

Locandina di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Secondo i fan e la critica, la performance di Margot Robbie come Harley Quinn in Suicide Squad è stata senza dubbio l'elemento più forte del film e a quanto pare in Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà lei la vera protagonista.

Parlando nei mesi scorsi con Total Film, Christina Hodson ha affermato che Birds of Prey è un film autonomo e non ha niente a che fare con Suicide Squad, nonostante la presenza di Harley Quinn: "Ovviamente sì, è un personaggio che abbiamo già visto, ma è davvero la sua storia. Mi sono innamorata di questo personaggio, e poi di tutti questi altri nuovi personaggi che l'accompagnano. E ho appena creato una storia nuova di zecca che non ne segue nessun altra"

Birds of Prey è diretto da Cathy Yan, con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Derek Wilson e Ewan McGregor.