Big Little Lies: spin-off in arrivo per la serie HBO scritto da Liane Moriarty?

Big Little Lies potrebbe vivere ancora in uno spin-off, che potrebbe essere opera di Liane Moriarty, autrice del romanzo da cui è stata tratta la prima stagione (che doveva essere anche l'unica) della serie HBO.

Durante la première della seconda stagione della serie, la scrittrice ha aperto a questa possibilità: "Alle volte ho pensato, ancora prima delle riprese della serie, che sarebbe stato bello compiere un salto in avanti nel tempo, a quando i figli sono al liceo, molti anni più avanti rispetto a dove si era conclusa la storia. La possibilità esiste, ma non per gli anni a venire. Sento che, prima di farlo, avrei davvero bisogno di una pausa". Liane Moriarty, in accordo con la HBO, aveva costruito già una storia per la seconda stagione di Big Little Lies, dopo il successo della prima.

Le attrici e produttrici Nicole Kidman e Reese Witherspoon non hanno escluso l'idea di un terzo ciclo di episodi per Big Little Lies, nonostante la HBO, per bocca del capo della programmazione Casey Bloys, abbia fatto sapere di non riuscire davvero a immaginare oggi cosa ulteriori puntate potrebbero raccontare. L'autrice, però, anche se non subito, ha confermato la volontà di scrivere un romanzo che sia fonte di ispirazione per un possibile spin-off: "Per me sarebbe un materiale perfetto per un libro. Forse sarà ambientato nella stessa città, ma non lo so. Sono solo pensieri". Che tutto questo possa concretizzarsi, e non solo sugli scaffali delle librerie, molto prima del previsto?