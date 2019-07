Big Little Lies 3: Nicole Kidman e Reese Witherspoon non escludono una nuova stagione

Nicole Kidman e Reese Witherspoon hanno lasciato intendere che dalle parti di HBO non si esclude la possibilità di Big Little Lies 3.

Big Little Lies 3 è solo un miraggio? No, a volersi fidare di Nicole Kidman e Reese Witherspoon, che, oltre ad essere tra le protagoniste, sono anche tra i produttori del fortunato show HBO.

In una lunga intervista con Entertainment Weekly, Nicole Kidman e Reese Witherspoon hanno parlato della polemica su Andrea Arnold ma hanno anche risposto alle domande su una possibile nuova stagione di quella che era nata per essere una miniserie, ma che nel giro di pochissimo tempo è diventata uno degli show televisivi più amati degli ultimi anni, tanto che HBO alla fine ha dovuto cedere alle richieste dei fan e chiedere al team produttivo e alla scrittrice Lianne Moriarty di mettere in cantiere abbastanza materiale per un secondo ciclo di episodi.

Il finale di Big Little Lies 2 (trovate qui la nostra recensione dell'episodio 2x07) ha lasciato alcuni interrogativi irrisolti, ed ecco perchè la domanda sulla possibile stagione 3 è più che lecita, nonostante Casey Bloys di HBO abbia categoricamente negato che ai piani alti se ne stia parlando. Nicole Kidman, però, lasciato intendere qualcosa di diverso: "Non potevamo rispondere a tutte le domande perchè, in caso di stagione 3, ci saranno cose che verranno spiegate. Conosco la curiosità degli spettatori, e la tendenza a voler dare una spiegazione a ogni mistero, ma combatterò sempre perchè alcuni segreti restino tali".

Reese Witherspoon ha aggiunto: "Sono completamente d'accordo. Ci sono ancora punti da chiarire, e conversazioni da fare tra di noi, e tutto questo determinerà se ci sarà o meno una stagione 3. Potrebbe essere buona come la prima e la seconda? Il pubblico ha ancora delle domande? Soprattutto: noi avremmo le risposte giuste?". E la Kidman ha concluso: "Lavoriamo in gruppo. Ne parleremo tutti insieme e la decisione se fare o no una stagione 3 sarà una scelta condivisa".