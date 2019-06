Big Little Lies 2: ecco quando e dove andrà in onda in Italia!

Big Little Lies 2 e le sue cinque protagoniste torneranno a giugno su HBO, ma dove e quando andrà in onda in Italia? Ecco i dettagli!

Nelle nuove puntate - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione dei primi episodi di Big Little Lies 2 entreremo di nuovo nelle vite delle cinque protagoniste: Madeline (Reese Witherspoon), Celeste (Nicole Kidman), Jane (Shailene Woodley), Renata (Laura Dern) e Bonnie (Zoe Kravitz). Ma per l'occasione saranno raggiunte anche da una delle attrici più amate di Hollywood e non solo: Meryl Streep! Big Little Lies tornerà nuovamente su Sky Atlantic e ci immergerà dentro le vite delle cinque di Monterey dopo l'inquietante finale di stagione, nel quale si scopre che Perry, il marito di Celeste, è colui che ha stuprato Jane: durante una scena molto tesa, Bonnie lo spinge giù da una scalinata per impedirgli di fare del male alle amiche e lo uccide.

Big Little Lies - Piccole grandi bugie: le protagoniste in una foto della seconda stagione

La Streep interpreterà proprio Mary Louise Wright, la madre di Perry, in arrivo in città per scoprire cos'è successo veramente a suo figlio. Negli USA Big Little Lies 2 debutterà domenica 9 giugno su HBO, mentre in Italia bisognerà attendere martedì 18 giugno su Sky Atlantic, con la messa in onda di ben due episodi, mentre dal 25 giugno ne potremo vedere uno a settimana. Come sempre, lo show sarà disponibile anche su Sky Go, su Sky On Demand e in streaming su Now TV.

Nel 2017, al termine del primo e annunciato già come unico ciclo di episodi, nessuno avrebbe scommesso sul ritorno delle 5 protagoniste e il motivo era dei più semplici: in 8 puntate la miniserie HBO aveva praticamente esaurito tutto il materiale del romanzo omonimo di Liane Moriarty. Come sarebbe stato possibile, pur volendo, rivedere ancora Madeline, Celeste, Jane, Renata e Bonnie? Proprio con la volontà di ferro delle due produttrici, Reese Witherspoon e Nicole Kidman, che hanno fatto di tutto per convincere l'autrice a immaginare ancora qualcosa su quel minuscolo universo marcio che è Monterey.