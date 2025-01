Better Man, Wolf Man, Inarrestabile: cancellate le premiere per via dell'incendio di Los Angeles

L'incendio che sta devastando Los Angeles da ieri ha spinto gli studios a cancellare le premiere in programma in queste ore. Amazon MGM Studios e Universal Studios hanno annullato le anteprime di Inarrestabile e Wolf Man. Anche Paramount e Max hanno seguito l'esempio annullando gli appuntamenti dedicati al biopic musicale Better Man, incentrato sulla vita di Robbie Williams, e The Pitt.

"A causa degli eventi catastrofici che stanno colpendo Los Angeles, annulleremo la première di domani di Better Man", ha dichiarato un portavoce della Paramount. "I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono colpiti dagli incendi devastanti derivanti da queste condizioni, e incoraggiamo tutti a stare al sicuro e a seguire le linee guida e gli ordini dei funzionari locali e delle agenzie governative".

Simile la dichiarazione rilasciata dai portavoce di HBO e Max: "Per estrema cautela a causa dell'incendio di Pacific Palisades in corso e per l'allerta meteo per vento fino a domani, annulleremo il primo evento di mercoledì per The Pitt. La sicurezza e il benessere dei nostri partecipanti, del personale e della comunità sono la nostra massima priorità . Siamo grati ai primi soccorritori che lavorano coraggiosamente per proteggere la nostra comunità e i nostri pensieri sono rivolti alle persone colpite. Rimanete al sicuro!"

La 'scimmia' Robbie Williams in una scena di Better Man

Niente red carpet per Jennifer Lopez

Inarrestabile, la pellicola biografica sul wrestler Anthony Robles interpretata da Jharrel Jerome e Jennifer Lopez, ha avuto la sua premiere mondiale al To Toronto International Film Festival, ma nella serata di ieri 7 gennaio era prevista un'anteprima nazionale con red carpet ai DGA a West Hollywood. L'arrivo delle star era fissato per 17:30, mentre la proiezione sarebbe dovuta iniziale alle 19:00 ora locale. Jerome e Lopez erano attesi insieme ai membri del cast Don Cheadle, Michael Peña, Mykelti Williamson e al regista William Goldenberg. Anche il vero Anthony Robles e la madre Judy Robles avrebbero dovuto sfilare sul tappeto rosso.

"Alla luce delle odierne preoccupazioni per la sicurezza legate all'intensificata attività del vento e agli incendi a Los Angeles, siamo spiacenti di informarvi che la premiere di stasera di Inarrestabile è stata cancellata" ha annunciato lo studio in un comunicato ieri pomeriggio. "Per quanto non vedessimo l'ora di celebrare con voi questo film meraviglioso e stimolante, la sicurezza è la nostra prima priorità. Incoraggiamo tutti a guardare Inarrestabile su Prime Video, dove sarà disponibile in tutto il mondo dal 16 gennaio. Grazie per la vostra comprensione e per favore state al sicuro".

Wolf Man: ecco il prossimo mostro della Universal nel nuovo trailer dell'horror

Stessa sorte è toccata all'atteso horror Wolf Man, anch'esso in uscita nei cinema italiani il 16 gennaio. "Sfortunatamente la premiere di stasera di Wolf Man è cancellata per via dei pericoli legati al peggioramento delle condizioni meteo a Los Angeles e alle evacuazioni", ha dichiarato un portavoce di Universal informando i partecipanti via mail della cancellazione dell'anteprima del film horror con Christopher Abbott e Julia Garner.

Netflix ha, inoltre, cancellato una serata in programma a Hollywood per celebrare la musica di Emilia Perez con la star Karla Sofía Gascón e i cantautori e compositori Camille & Clément.

Da ieri sera, secondo la polizia di Santa Monica, i residenti di Santa Monica che vivono a nord di San Vicente Boulevard hanno ricevuto un ordine di evacuazione immediata. Sempre ieri sera è scoppiato un incendio nella zona dell'Eaton Canyon di Altadena, a nord di Pasadena, e la situazione al momento sarebbe ancora critica.