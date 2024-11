Wolf Man: ecco il prossimo mostro della Universal nel nuovo trailer dell'horror

Nuovo trailer ricco di scene inedite per il film di Leigh Whannel che torna all'horror dopo il successo del precedente L'uomo invisibile

Universal ha diffuso in streaming un nuovo trailer di Wolf Man, adattamento cinematografico di Leigh Whannell, che ci offre uno sguardo più ravvicinato al reboot della Blumhouse.

Il filmato è pieno di nuove sequenze che non si erano viste nei precedenti trailer del film e punta molto sull'orrore corporeo di tutto ciò che sembra trasformare Blake (Christopher Abbot) da marito e padre a qualcosa di terribilmente irriconoscibile.

Oltre ad Abbot, il film è interpretato da Julia Garner (Ozark, Inventing Anna) e Matilda Firth (Hullsraisers, Coma) rispettivamente nei ruoli di Charlotte e Ginger. La data d'uscita di Wolf Man è attualmente fissata per il prossimo 17 gennaio 2025.

Nel film Blake, marito e padre di San Francisco, eredita la sua casa d'infanzia nell'Oregon rurale dopo che il padre scompare e viene dato per morto. Con il matrimonio con la potente moglie Charlotte in crisi, Blake la convince a prendersi una pausa dalla città per visitare la proprietà con la loro giovane figlia Ginger.

Tuttavia, una notte la famiglia viene attaccata da un animale invisibile e si barrica all'interno della casa. Con il passare della notte, però, Blake inizia a trasformarsi e Charlotte è costretta a decidere se il terrore all'interno della casa sia più letale del pericolo all'esterno. Come si chiede il film, "cosa succederebbe se qualcuno che ami diventasse qualcos'altro?".

Dopo Wolf Man e L'uomo invisibile quale sarà il prossimo "mostro" ad arrivare al cinema?

Wolf Man, diretto da Whannell e scritto dal regista insieme a Corbett Tuck, è interpretato anche da Sam Jaeger, Ben Prendergast e Benedict Hardie. Si tratta dell'ultimo film dell'era moderna degli standalone sui mostri della Universal ed è il secondo di Whannell, che aveva già riadattato L'uomo invisibile nel 2020.

Quel film era stato accolto con favore dalla critica e si era rivelato un successo commerciale, con un incasso di 145 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di soli 7 milioni. Una componente importante del successo di quel film era stata la reinvenzione del suo mostro centrale e la star Wolf Man, Abbott, ha già suggerito che Whannell ha adottato un approccio simile con il prossimo film.