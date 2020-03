Benvenuti a Zombieland: il cameo mai realizzato di Mark Hamill svelato dallo sceneggiatore

Lo sceneggiatore di Zombieland Paul Wernick, che ha realizzato il film insieme a Rhett Reese, ha diffuso online un estratto della sceneggiatura in cui viene presentato un cameo di Mark Hamill, mai inserito nella versione originale arrivata nelle sale.

Un primo piano di Woody Harrelson in Zombieland

Tutti sappiamo che in Benvenuti a Zombieland è stato inserito il famoso cameo di Bill Murray, ma i due sceneggiatori hanno rivelato tramite Twitter che non era lui la prima scelta. Patrick Swayze sarebbe stata la loro scelta preferita, anche se l'attore stava combattendo un tumore al pancreas in quel momento ed era troppo malato per girare. Così pensarono a Sylvester Stallone e poi alla leggenda di Star Wars Mark Hamill.

So we used the force. And got a forceful fuck no. #zombieland — Paul Wernick (@paulwernick) March 21, 2020

Nella scena in questione, il gruppo di Benvenuti a Zombieland entra in una casa piena di gadget di Star Wars e Tallahassee rivela di essere sempre stato un ammiratore di Luke Skywalker, motivo per cui è stato preso in giro da bambino. Il personaggio di Woody Harrelson rivela poi di aver incontrato Mark Hamill a Las Vegas e di avergli sputato nel drink. Tallahassee e Little Rock guardano l'originale Star Wars nel salotto di Hamill e Columbus ha in mano la spada laser di Luke Skywalker. Wichita trova uno stereo e quando lo accende parte la famosa colonna sonora di John Williams. Alla fine appare Mark Hamill, ma è diventato zombie così Tallahassee lo uccide con la spada di Luke Skywalker.

Come ben sappiamo, Mark Hamill non ha mai firmato per partecipare a Zombieland, quindi la scena è stata rielaborata e adattata a Bill Murray, quella che tutti abbiamo visto nel film del 2009. A quel punto, Tallahassee compie la sua vendetta uccidendo un Mark Hamill ormai zombificato.