Benvenuti a Zombieland in 4K UHD in tiratura limitata e numerata per la collana CG Variant Edition

La zombie-comedy di Ruben Fleischer per la prima volta in Italia in 4K UHD con un'edizione speciale in esclusiva su Cg Entertainment, impreziosita da un artwork alternativo e da tanti extra.

È in vendita in esclusiva sulla piattaforma cgentertainment.it il cult movie Benvenuti a Zombieland in 4K Ultra HD, per la linea CG Variant Edition, disponibile in tiratura limitata e numerata (500 copie), con artwork alternativo ed esclusivo. La confezione da collezione della zombie-comedy di Ruben Fleischer contiene 2 dischi, il film nel formato 4K UHD e nel formato Blu-ray disc, ed è composta da una slipcase di cartone impreziosita dall'artwork alternativo realizzato dall'illustratore Jacopo Starace, in esclusiva per l'Italia. L'amaray interno riproduce l'artwork originale del film Solo fino al 14 giugno è possibile acquistare il film usufruendo di un prezzo promozionale di lancio.

Jesse Eisenberg e Woody Harrelson in una scena del film Zombieland

In Benvenuti a Zombieland un imbranato studente universitario (Jesse Eisenberg) è sopravvissuto alla peste che ha trasformato gli esseri umani in zombie perché ha paura di tutto. Tallahassee invece (Woody Harrelson), un amante delle armi da fuoco e delle merendine, non ha paura di niente. Questi due improbabili personaggi stanno per affrontare la sfida più terrificante della loro vita: sopravvivere l'uno all'altro! Il premio Oscar Emma Stone e Abigail Breslin completano il cast. Questi i contenuti speciali (97 minuti in totale) che saranno presenti:

BLU-RAY

Scene eliminate

Commento degli attori Woody Harrelson e Jesse Eisenberg, del regista Ruben Fleischer e degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick

In cerca di Zombieland

Dietro le quinte

Zombieland è la tua terra

La zombificazione degli Stati Uniti

Gli effetti visivi

Oltre il cimitero

Traccia Picture-in-Picture

Trailer ufficiali

4K UHD