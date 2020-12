Ben Affleck: Zack Snyder vuole vedere il suo film su Batman vs. Deathstroke

Zack Snyder vorrebbe davvero vedere il film su Batman vs. Deathstroke che Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere e interpretare prima di abbandonare il progetto.

Il regista di Justice League, Zack Snyder, ha espresso il desiderio di vedere il film su Batman vs. Deathstroke diretto da Ben Affleck. Il progetto, anticipato nella versione originale dell'ultima scena di Justice League, è tramontato quando Ben Affleck ha deciso di non interpretare più il personaggio dell'Uomo Pipistrello dopo il flop di Justice League.

"Mi piacerebbe un sacco che Ben realizzasse il suo film su Deathstroke. Sarebbe grandioso" ha dichiarato Zack Snyder a John Doe Movie Reviews. "Non so se Warner Bros. sarebbe ancora interessata, ma vorrei tanto che lui lo facesse. Sarebbe fantastico, e Joe Manganiello è grandioso."

Lo stesso Joe Manganiello, interprete di Deathstroke, dopo essere tornato sul set di Zack Snyder's Justice League per i reshoot, ha svelato alcuni dettagli inediti sul Batman che Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere:

"Era una storia incredibilmente cupa in cui Deathstroke è uno squalo o un villain di un film horror che sconvolge l'esistenza di Bruce Wayne dall'interno. Uccide tutti coloro che sono vicini a Bruce e distrugge la sua vita per farlo soffrire perché sente che lui è responsabile per qualcosa che gli è accaduto".

Paragonando la storia del Batman di Ben Affleck alla storyline Born Again del Daredvil di Frank Miller, Joe Manganiello ha aggiunto: "Era davvero fantastico, molto cupo e doloroso. Non vedevo l'ora di girarlo."

Nei primi mesi del 2021 rivedremo ben Affleck e Joe Manganiello nei ruoli di Batman e Deathstroke in Zack Snyder's Justice League, in arrivo su HBO Max.