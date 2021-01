Ben Affleck su Tornare a vincere: "Quella scena ha rievocato il periodo del mio alcolismo"

Quando ha recitato in Tornare a vincere, Ben Affleck ha interpretato un personaggio che aveva problemi con l'alcool, per questo ha recentemente svelato quanto sia stato difficile per lui quel ruolo.

Tornare a vincere non è stato un film semplice per Ben Affleck: il suo personaggio, Jack, ex stella del basket, ha messo a nudo un aspetto delicato e difficile della sua vita privata, facendogli rivivere il periodo in cui aveva problemi con l'alcool.

Nell'intervista doppia con Sacha Baron Cohen per Variety, Ben Affleck ha svelato un toccante retroscena del film, Tornare a vincere:

"Adoro questa tua performance, era assolutamente credibile", ha iniziato Sacha. "Voglio parlarti di quella scena in cui stai bevendo le birre dal frigo. Non so se dura due o tre minuti. Ma sembra una scena incredibilmente impegnativa. Hai bevuto per farla così?"

"No, ero sobrio. In quella scena", ha risposto Ben. "Un attore che non è stato un alcolizzato o un tossicodipendente cercherebbe in qualche modo di impersonificarsi, di mostrarlo. Ma grazie alla mia esperienza con l'alcool, specialmente verso la fine del periodo della mia vita in cui bevevo, ho potuto sperimentare che l'alcolismo può essere anche più ritirato, emarginato, isolante. È un rituale che ti aiuta anche ad auto-calmarti, non è sempre come quella "ubriachezza" che vedi spesso folle e fuori controllo. A volte ti aiuta a chiuderti in te stesso."

Tornare a vincere, Ben Affleck: "Leggendo lo script mi sono sentito nudo e vulnerabile"

"La cosa che più mi ha incuriosito la prima volte che abbiamo proiettato il film, è stato che gli spettatori ridevano", ha continuato Ben. "Si stavano... divertendo. Credevano che fosse soltanto "un altro caso di birra e alcool". Ma non è così. Infatti subito dopo ti rendi conto che non c'è niente da ridere. Allora avresti potuto sentire il disagio del pubblico in modo palpabile. Era difficile per le persone guardare. E anche per me è stato difficile, continuavo a sentire nella mia testa l'ebrezza di quando ero ubriaco. Ero sobrio, ma in un certo senso mi sono detto: "Ricordo quella sensazione. So come ci si sente.". È questo ciò che ti colpisce del film."

