Ben Affleck: "Tra vent'anni potrei interpretare Batman col deambulatore"

Ben Affleck ha ammesso di aver perso interesse nell'interpretare Batman, aggiungendo scherzosamente che tra vent'anni potrebbe interpretare Batman col deambulatore. Dopo le sue molteplici apparizioni nei panni di un maturo Cavaliere Oscuro nel DC Extended Universe, Affleck è uscito di scena, sostituito da Robert Pattinson, che sarà un Batman più giovane, all'inizio della sua carriera come vigilante a Gotham City.

In una nuova intervista con DeWayne Hamby, a Ben Affleck è stato chiesto se ha chiuso per sempre la porta al ruolo di Batman con l'arrivo di Robert Pattinson. Ecco la sua risposta:

"Credo di sì, non è il tipo di cosa che... ho avuto l'opportunità di scrivere e dirigere una pellicola su Batman, ma è capitato in un momento della vita in cui avevo perso interesse in queste storie. Ma chissà, tra vent'anni potrei sempre interpretare un Batman molto vecchio con il deambulatore".

Ben Affleck ha poi lodato il collega Robert Pattinson che ritiene un grande attore, congratulandosi per il ruolo di protagonista in The Batman.

The Batman, attualmente in fase di ripresa, vedrà un giovane Uomo Pipistrello intento ad affrontare una galleria di villain che include l'Enigmista, Pinguino, Catwoman e Carmine Falcone. L'uscita di The Batman è fissata al 25 giugno 2021.