The Batman, Ben Affleck su Robert Pattinson: "Sono felice per lui è un grande attore"

L'ex Cavaliere Oscuro Ben Affleck, che ha rivestito questo ruolo in passato, ha dichiarato di essere entusiasta di vedere Robert Pattinson in The Batman, il nuovo film di Matt Revees che arriverà sul grande schermo nell'estate 2021.

Durante un'intervista per la promozione del suo film The Way Back, è stato chiesto a Ben Affleck il suo pensiero sul nuovo progetto dedicato a Batman e l'attore si è rivelato molto felice di poter vedere al cinema il suo collega Robert Pattinson: "Penso che Robert sia un grande attore, sta andando alla grande. Il film merita di essere realizzato da qualcuno che non vede l'ora di farlo e non può aspettare. Non ero io al momento, quindi sono andato avanti"

Il sorriso di Robert Pattinson

Il commento di Ben Affleck su The Batman arriva pochi giorni dopo le sue dichiarazioni al New York Times in merito al suo allontanamento al ruolo che ha ricoperto nell'Universo DC. Affleck ha parlato dei suoi problemi con l'alcol, il suo divorzio da Jennifer Garner e la delusione dopo la tumultuosa produzione di Justice League con Zack Snyder e Joss Whedon, ammettendo di aver perso la passione per il ruolo di DC Comics.

Vi ricordiamo che The Batman, diretto da Matt Reeves, uscirà al cinema il 25 giugno 2021 con Robert Pattinson nel ruolo di Batman, affiancato da un cast composto da Andy Serkis, Jeffrey Wright, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano, Peter Sarsgaard, John Turturro, Jayme Lawson.