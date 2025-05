Oscar 2017, durante la gaffe di Warren Beatty Busy Philipps ha detto a Ben Affleck "Fai qualcosa, sei Batman!"

È ancora viva nella mente dei cinefili l'epica gaffe commessa da Warren Beatty durante la cerimonia degli Oscar 2017, quando il divo, sotto gli occhi di un'imbarazzata Faye Dunaway, annunciò il titolo sbvagliato per l'ocsar al miglior film. Per le attrici Michelle Williams e Busy Phillipps, presenti in prima fila tra il pubblico, fu davvero memorabile.

Le due interpreti, migliori amiche da decenni dopo essersi conosciute sul set di Dawson's Creek, stavano per lasciare la cerimonia, ma sono state trattenute perché stava per essere assegnato il premio più importante della serata, come ha ricordato Philipps durante una recente conversazione avuta a Busy This Week.

"Lo avevamo capito, perché eravamo proprio lì in prima fila", ha detto Phillips a proposito dell'errore di Warren Beatty, che ha proclamato miglior film La La Land dopo aver ricevuto la busta sbagliata. "Avevamo capito che stava succedendo qualcosa di strano. Ben Affleck era accanto a me. Mi hai ricordato poco prima quello che gli ho detto, l'avevo completamente dimenticato."

"Ti sei voltato verso di lui", ha spiegato Michelle Williams, "e gli hai detto: 'Fai qualcosa! Fai qualcosa!' Perché lui era Batman e avrebbe salvato tutti noi. Ma Ben era scioccato tanto quanto noi."

L'epic fail degli Oscar 2017

Ben Affleck ha interpretato Batman in vari film, tra cui _Justice League- del 2017, ma questo non lo ha aiutato a salvare la situazione.

"Stava letteralmente guardando indietro verso Matt Damon" ha detto Philipps "che era seduto proprio dietro suo fratello Casey Affleck, che era a poca distanza da noi. Io non conoscevo Ben Affleck. Ho pensato solo, 'Lui è Batman. È una star del cinema. Può salire sul palco e gestire la situazione'. Non ci è riuscito. A quanto pare, era molto complicato."

Dopo l'errore di Warren Beatty, i produttori di La La Land stavano già pronunciando il loro discorso di ringraziamento quando Brian Cullinan, un vero contabile di Pricewaterhouse Coopers, è salito sul palco per rimediare al caos spiegando che era stata consegnata la busta sbagliata e che il vero vincitore era Moonlight.