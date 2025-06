Generazione X, Kevin Smith ricorda l'inizio dell'amicizia con Ben Affleck: "Mi lasciava bigliettini sul set"

Intervistato da People per il 25° anniversario del film Dogma, Kevin Smith si è lanciato in un momento nostalgico quando ha ricordato la prima collaborazione con l'amico Ben Affleck.

Durante le riprese di Generazione X, Smith concedeva dei giorni liberi a Ben Affleck e per ringraziarlo gli lasciava diversi bigliettini nel suo ufficio sul set del film.

I gesti di tenerezza di Ben Affleck per Kevin Smith

In quel periodo, Ben Affleck non era soltanto impegnato con le riprese di Generazione X ma anche con il lavoro sulla sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle:"Veniva da me e diceva:'Ehi, non giro per tre giorni. Posso andare a Los Angeles per lavorare con Matt? Abbiamo un incontro con Castle Rock'. Io gli dicevo:'Assolutamente sì, basta che torni in tempo per girare'" ha spiegato Smith.

Successivamente, Kevin Smith scopriva una particolare attenzione dell'amico nei suoi confronti:"Entravo e trovavo una busta con scritto 'Kevin'. Dentro c'era un messaggio di Ben:'Grazie per avermi lasciato andare. Mi sto divertendo un sacco sul set. È bello stare con gente giovane. Sei forte e bla bla bla'".

Kevin Smith sul set di Tusk

Il regista ricorda che non era un modo per ingraziarselo:"Non era per leccare i piedi. Era solo educato. Oggi probabilmente manderesti un messaggio, ma era il 1995 e lui prendeva carta e penna e sigillava il tutto in una busta".

Le successive collaborazioni di Kevin Smith con Ben Affleck

Ben Affleck aveva deciso di partecipare ai provini per Generazione X perché aveva amato molto Clerks. In seguito, la star di Justice League lavorò con Kevin Smith anche in altri film.

Ben Affleck in una scena di Hypnotic

Insieme collaborarono in In Cerca di Amy e Dogma, mentre Kevin Smith ebbe un ruolo cruciale per far decollare Will Hunting - Genio ribelle e ancora oggi, il regista ritiene Ben Affleck 'uno degli esseri umani più divertenti che abbia mai conosciuto'.