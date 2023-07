Beetlejuice 2: rubate dal set di Tim Burton le iconiche statue del film

Lo scorso venerdì alla polizia di stato del Vermont è stato denunciato il furto di due statue dal set di Beetlejuice 2, il sequel di Tim Burton che vedrà Michael Keaton tornare nei panni dell'iconico personaggio.

"Abbiamo cercato di pronunciare il nome di queste tre statue per ben tre volte ma non ha funzionato e non sono riapparse", ha scritto la polizia in un ironico tweet in cui lascia anche il numero di telefono per coloro che potrebbero avere delle informazioni da comunicare.

Oltre al ritorno di Michael Keaton, il film vede nel cast anche Jenna Ortega, alla sua seconda collaborazione con Tim Burton dopo il successo planetario di Mercoledì su Netflix. È stato anticipato che la Ortega, nel sequel, interpreterà la figlia di Lydia Deetz, che nell'originale Beetlejuice - Spiritello porcello è stata quasi costretta a sposare il protagonista.

Beetlejuice 2: le foto dal set di Jenna Ortega e Winona Ryder svelano uno spoiler

Al momento i dettagli della trama di Beetlejuice 2 sono ancora top secret, ma è stato confermato che vedremo anche il ritorno di Catherine O'Hara, mentre tra le new entry segnaliamo l'arrivo di Monica Bellucci, compagna di Tim Burton dallo scorso ottobre, nei panni della moglie del personaggio di Keaton. Con lei, anche Willem Dafoe e Justin Theroux in ruoli ancora misteriosi.

La data d'uscita è stata fissata al 6 settembre 2024, ma l'attuale sciopero di attore e sceneggiatori a Hollywood potrebbe farla slittare.