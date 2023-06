Monica Bellucci conferma la relazione con Tim Burton: 'Lo amo'

Dopo mesi di indiscrezioni, Monica Bellucci ha confermato la sua relazione con Tim Burton. Parlando per la prima volta della loro storia d'amore in un'intervista per Elle France, l'attrice 58enne ha confessato i suoi sentimenti dichiarando:

"Quello che posso dire... sono contenta di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita... Conosco l'uomo, lo amo, e ora vado a conoscere il regista, inizia un'altra avventura".

Monica Bellucci fa riferimento a Beetlejuice 2, dove sarà diretta per la prima volta dal regista americano e che è in corso di lavorazione a Londra. Secondo quanto anticipato, nel film l'attrice dovrebbe interpretare la moglie del protagonista, Betelegeuse, che ha nuovamente il volto di Michael Keaton.

"Amo Tim", ha proseguito la Bellucci. "E ho un grande rispetto per lui. Adoro questo mondo dei sogni in cui i mostri sono gentili, come se potessimo trasformare i nostri aspetti più oscuri in qualcosa di luminoso, indulgente. I film di Tim Burton ne parlano molto".

Secondo Paris Match, la relazione tra Tim Burton e Monica Bellucci andrebbe avanti dallo scorso ottobre. I due si erano incontrati brevemente al Festival di Cannes nel 2006, ma è a un altro festival francese, per l'esattezza quello di Lione, dove Tim Burton ha ricevuto un premio alla carriera consegnato dalla stessa Monica Bellucci, che sarebbe nato l'idillio che ora li porterà a collaborare per la prima volta sul set.