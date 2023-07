Beetlejuice 2: le foto dal set di Jenna Ortega e Winona Ryder svelano uno spoiler

Winona Ryder e Jenna Ortega al centro delle prime foto dal set di Beetlejuice 2 che svelano una scena spoiler. Le due attrici sono state ritratte nell'Hertfordshire, Inghilterra, intente a girare una scena di matrimonio che vede Jenna Ortega in abito da sposa di tulle e velo in testa e Winona Ryder nei panni della madre della sposa tutta vestita di nero e con l'acconciatura di Lydia Deetz.

Secondo quanto mostrato dalle foto, sembra che il personaggio di Jenna Ortega stia per sposarsi. È stato anticipato che la star di Mercoledì, nel sequel, interpreterà la figlia di Lydia Deetz, che nell'originale Beetlejuice - Spiritello porcello è stata quasi costretta a sposare Betelgeuse. Il suo abito, però, non era bianco bensì rosso fuoco.

Beetlejuice 2: nuove foto dal set svelano un cimitero spettrale

Quali sorprese ci attendono in Beetlejuice 2?

Per il momento i dettagli della trama del sequel del cult con Michael Keaton sono ancora top secret, ma è stato confermato il ritorno dell'attore nei panni del perfido spiritello sessuomane. Vedremo anche il ritorno di Catherine O'Hara, mentre tra le new entry si celebra l'arrivo di Monica Bellucci, compagna di Tim Burton dallo scorso ottobre, nei panni della moglie del personaggio di Michael Keaton. Con lei, anche Willem Dafoe e Justin Theroux in ruoli ancora misteriosi.

PEOPLE ha confermato a maggio che Beetlejuice 2, diretto da Tim Burton, uscirà nelle sale il 6 settembre 2024, 36 anni dopo l'originale. Parlando del ritorno nei panni del terribile bio-esorcista, Michael Keaton ha dichiarato:

"Beetlejuice è la cosa più fottutamente divertente a cui abbia mai lavorato, è grandioso. E lo faremo nello stesso identico modo con cui abbiamo fatto il primo film."