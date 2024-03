Beetlejuice 2: Michael Keaton parla della nuova co-star Jenna Ortega

Michael Keaton è diventato un'icona per la sua interpretazione di Beetlejuice nel cult di Tim Burton del 1988, cult che ha anche reso la giovane co-protagonista Winona Ryder una star di fama internazionale. Ora, a distanza di oltre 35 anni, Keaton è tornato per il sequel Beetlejuice Beetlejuice, e questa volta ha un'altra giovane co-star al suo fianco: Jenna Ortega, che interpreta Astrid Deetz, la figlia della Lydia Deetz di Winona Ryder.

In una recente intervista, il sempre schietto Keaton ha avuto qualcosa da dire sul lavoro con Ortega: "Oh, cavolo, è brava, ci sa fare, sapete? Ha il tono giusto. Si è presentata e ha capito subito qual era il tono e si è inserita perfettamente. È davvero speciale", ha spiegato Keaton a ET.

Keaton ha anche recentemente confermato di aver già visto un montaggio di Beetlejuice 2, e quindi le sue parole sulla performance della Ortega non provengono solo dalle scene che hanno girato sul set: "È così divertente e l'ho visto ora. Lo rivedrò dopo un paio di piccoli ritocchi in sala di montaggio e dirò con sicurezza che è fantastico", ha detto l'attore di Batman.

Beetlejuice 2, Willem Dafoe si pente di aver spoilerato il film: "Tim Burton avrà pensato 'Quel bastardo...'"

Michael Keaton e Winona Ryder in una scena Beetlejuice - Spiritello porcello

Il ruolo di Jenna Ortega

È stato confermato che Jenna Ortega interpreterà Astrid Deetz in Beetlejuice 2, la figlia della Lydia Deetz di Winona Ryder. Come Lydia, Astrid si troverà in compagnia del "bio-esorcista" Beetlejuice. In una recente intervista a Vanity Fair Ortega ha anticipato qualcosa sul suo ruolo: "Non so quanto mi sia permesso dire, ma sono la figlia di Lydia Deetz. È strana, ma in un modo diverso e non nel modo in cui si suppone, direi. Il rapporto tra Lydia (Ryder) e Astrid, il mio personaggio, è molto importante. Ed è anche molto strano perché si tratta di recuperare e mettere insieme i pezzi di quello che è successo nella vita di Lydia da allora, il che è fantastico per chiunque ami il personaggio e sia entusiasta di rivederlo".

Al di là di queste premesse di base sulla storia, si sa molto poco sui dettagli di Beetlejuice Beetlejuice, a parte il fatto che il cast è un mix entusiasmante di attori che ritornano (Keaton, Ryder, Catherine O'Hara) e di nuove promettenti new entry (Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Burn Gorman e Monica Bellucci come moglie di Beetlejuice).