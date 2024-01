Beetlejuice 2, Willem Dafoe si pente di aver spoilerato il film: 'Tim Burton avrà pensato 'Quel bastardo...''

Willem Dafoe è stato generoso di dettagli sul personaggio che gli è stato affidato in Beetlejuice 2, ma dopo aver spoilerato il suo ruolo teme la reazione di Tim Burton.

Una buffa espressione di Willem Dafoe, protagonista di Siberia, a Berlino 2020

"Fatemi un favore, l'ho detto due giorni fa, e me ne pento, perché mi viene in mente che Tim Burton è probabilmente una di quelle persone a cui non piace che si parli del film" ha dichiarato Dafoe al Guardian. "Penso che probabilmente abbia pensato, 'Quel bastardo avrebbe dovuto tenere la bocca chiusa!' "Ho avuto un momento di debolezza. Ho vuotato il sacco, come si suol dire."

Gli spoiler di Willem Dafoe

Ma cosa si è lasciato sfuggire di così grave il divo, attore feticcio di Abel Ferrara e di tanti altri registi di culto? Nello svelare i dettagli sul suo personaggio, Willem Dafoe ha anticipato che interpreterà una vecchia star di film d'azione deceduta e divenuta detective nell'aldilà, senza però menzionarne il nome.

Beetlejuice 2 è uno dei film più attesi del 2024. Sappiamo già che la star dell'originale Beetlejuice, Michael Keaton, farà ritorno nel sequel nei panni dello sgangherato fantasma sessuomane, mentre Winona Ryder e Catherine O'Hara riprenderanno i ruoli di Lydia e Delia Deetz, rispettivamente figlia e madre.

La terza generazione di Deetz sarà interpretata da Jenna Ortega, la star di Mercoledì si calerà nei panni della figlia adolescente di Lydia, Astrid Deetz. La compagna di Tim Burton, Monica Bellucci, dovrebbe interpretare la moglie di Beetlejuice. Nel cast compariranno, inoltre, Justin Theroux, Juliana Yazbeck, Gianni Calchetti, Tim Kavanagh, Christopher C. James, Sofia Fernlöf e Filipe Cates.