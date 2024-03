Beetlejuice 2, Michael Keaton ha già visto il sequel di Tim Burton: 'Non ero pronto per questo'

La star di Beetlejuice Beetlejuice, Michael Keaton, ha visto il sequel e non ha potuto far altro che elogiare il lavoro svolto da Tim Burton.

Keaton tornerà a vestire i panni del bio-esorcista il prossimo settembre, cosa che molti fan non si aspettavano di vedere dopo più di tre decenni dall'uscita del film originale. In una nuova intervista al The Jess Cagle Show di SiriusXM, l'attore ha rivelato di aver visto una versione grezza del film, aggiungendo che quanto ha visto è assolutamente "fantastico".

Come detto, Keaton ha interpretato per la prima volta Beetlejuice - Spiritello porcello nel film di Burton del 1988, recitando accanto a una giovane Winona Ryder e a Catherine O'Hara, che torneranno entrambe nel sequel. Sebbene l'idea di un sequel sia stata ventilata per anni, non ha mai attirato la piena attenzione di Burton o del cast originale.

Tuttavia, negli ultimi due anni si è assistito a un'impennata di sequel e questo sembra aver smosso qualcosa nell'aldilà che ha riportato in vita Beetlejuice. Di seguito le parole di Keaton su quanto visto:

"È davvero ottimo. E bello. Bello, sai, fisicamente. Capisci cosa intendo? L'altro era davvero divertente ed emozionante dal punto di vista visivo. È tutto questo, ma è davvero bello e interessante dal punto di vista emotivo. Non ero pronto per questo, sai. Sì, è fantastico. È fantastico e il cast, voglio dire, Catherine [O'Hara], se pensavate che fosse divertente l'ultima volta, fareste meglio a raddoppiare le vostre aspettative. Lei è così divertente e anche Justin Theroux... voglio dire, andiamo".

Beetlejuice 2, il film "sarà ambientato nel più folle dei mondi": rivelati dettagli sulla trama e sui temi

Keaton ha chiarito che il suo ritorno nel ruolo di Beetlejuice non è avvenuto da un giorno all'altro. In effetti, ha dichiarato in diverse occasioni che è stato necessario convincerlo a riprendere il ruolo. Tuttavia, sembra che ora che il film è pronto, si sia reso conto che ne è valsa la pena:

"La gente continua a chiedermelo. Continuo a dire la stessa cosa. Mi sono divertito molto in The Other Guys con Will e quei ragazzi. Adam McKay. Questo è un po' la stessa cosa, ma non si può paragonare Beetlejuice a nulla perché è unico ed è come una piccola opera d'arte. È quasi come se volessi prenderlo, metterlo in un piccolo museo e non c'è niente di simile, quindi rifarlo è stato un po', credo, intimidatorio, ero nervoso, ma volevo farlo già molto tempo fa. Ho pensato: 'Penso che forse dovremmo fare un altro tentativo' e poi l'idea è svanita. Nessuno sembrava davvero entusiasta della cosa, o semplicemente non sapevano se farlo, quindi ho perso interesse, ma poi è tornato e Tim e io abbiamo parlato nel corso degli anni della possibilità di farlo. Se farlo, come farlo. E ora l'ho visto ed è davvero divertente, lo rivedrò dopo un paio di piccoli ritocchi in sala di montaggio, ma posso dire con certezza che è fantastico".

Beetlejuice Beetlejuice uscirà nelle sale il 6 settembre 2024.