Beetlejuice Beetlejuice, Catherine O'Hara: 'Chi non lo amerà, beh.. si fotta!'

Oltre a presentare alcune scene esclusive da Beetlejuice Beetlejuice, il cast del sequel di Tim Burton ha rilasciato diverse dichiarazioni e tra loro Catherine O'Hara non le ha certo mandate a dire a coloro che potrebbero non amare questo ritorno ai personaggi dell'originale del 1988.

"È davvero molto personale, emozionante e speciale", ha dichiarato il regista, affiancato sul palco da Michael Keaton, O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe. "Per me è come uno strano grande filmino di famiglia".

Dopo le scene esclusive mostrate in sala al CinemaCon, la O'Hara ha dichiarato che il sequel avrà sia momenti di paura che di divertimento, proprio come l'originale. "E se alla gente non piace, che si fotta", ha aggiunto ironica l'attrice.

Beetlejuice Beetlejuice: un primo piano di Michael Keaton

Nel primo film, la famiglia Deetz si trasferiva da New York in una casa a Winter River, nel Connecticut, dopo che i precedenti proprietari, i Maitland (Alec Baldwin e Geena Davis), morivano in un incidente stradale. Nel tentativo di espellere i nuovi arrivati dalla proprietà, i fantasmi dei Maitland assumevano il Beetlejuice di Keaton, un sedicente "bio-esorcista", che finisce sempre per causare più problemi di quanti ne risolva.

Beetlejuice Beetlejuice, nelle sale il 6 settembre, vedrà Delia e Lydia tornare nella casa con la figlia di Lydia, Astrid (Jenna Ortega), dopo un'inaspettata morte in famiglia. Quando Astrid scopre il modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto, Beetlejuice torna in gioco.

Burton ha ribadito come il sequel si concentrerà sulle tre generazioni di donne della famiglia Deetz, che saranno "il vero fulcro del film". Riguardo all'aggiunta della Ortega, Michael Keaton ha recentemente elogiato l'interprete di Mercoledì nel film: "Ha capito tutto immediatamente. Sia il tipo di recitazione che il tono che serviva nelle riprese. Poteva essere molto facile per qualcuno essere entusiasta di questo progetto e magari fare di più, ma lei ha capito cosa era necessario".