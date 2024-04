Beetlejuice Beetlejuice, Geena Davis conferma la sua assenza nel sequel di Tim Burton

L'attrice non farà parte del cast del nuovo film del franchise per un motivo ben preciso.

Geena Davis è tra le star che hanno preso parte al recente CinemaCon di Las Vegas e in un'intervista l'attrice si è soffermata anche sull'atteso sequel di Beetlejuice - Spiritello porcello, cult di fine anni '80 firmato Tim Burton, tornato dietro la macchina da presa per raccontare il prosieguo della storia.

Premiata con il Viola Davis Trailblazer Award, Geena Davis ha confermato che non riprenderà il ruolo di Barbara Maitland nel film in uscita a settembre:"No, non ci sarò. Non sono nel remake. Ti aspettavi che ci fossi? Sai cosa? La mia teoria è che i fantasmi non invecchiano. Non che io sia invecchiata...".

Il ritorno di Beetlejuice

Nel primo film, Geena Davis e Alec Baldwin interpretano Barbara e Adam Maitland, due giovani fantasmi che abitano nella casa in cui si recano i personaggi di Winona Ryder e Catherine O'Hara, Lydia e Delia Deetz. Le cose si complicano quando gli sposini fantasmi Maitland, scomparsi tragicamente pochi appena trasferiti nella loro nuova abitazione, evocano Beetlejuice (Michael Keaton) per cercare di scacciare i nuovi ospiti indesiderati. Nonostante alla fine del film i Maitland e i Deetz imparino a convivere nella stessa abitazione, nel sequel i due fantasmi saranno assenti e non è chiaro in quale modo verrà spiegata la loro esclusione.

Geena Davis è d'accordo sulla loro assenza:"I nostri personaggi erano rimasti bloccati con l'aspetto che avevano quando sono morti, per sempre, quindi è passato un po' di tempo ma per loro è passato un minuto". L'attrice ha dichiarato di non aver ancora visto il trailer del sequel e di essere intenzionata a recuperarlo quanto prima. In Beetlejuice Beetlejuice ci saranno tre generazioni di Deetz: oltre al ritorno di Catherine O'Hara nel ruolo di Delia Deetz e Winona Ryder nel ruolo della figlia Lydia Deetz ci sarà anche la star di Mercoledì Jenna Ortega nei panni di Astrid Deetz. Tornerà anche Michael Keaton nel ruolo di Beetlejuice mentre del cast principale del primo film sarà assente anche Jeffrey Jones. Tra le new entry Willem Dafoe e Monica Bellucci.